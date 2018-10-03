Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку главы МВД Жерара Колона, одного из своих самых верных сторонников. О решении покинуть высокий государственный пост Колон сообщил 18 сентября, но тогда глава государства ответил отказом. Коллон объясняет свой уход из правительства намерением вернуться на пост мэра Лиона, который он занимал до приглашения в состав кабинета. Нынешний мэр Лиона Жорж Кепенекян уже направил во вторник вечером префекту региона прошение о своей отставке. Как только оно будет удовлетворено префектом, муниципальный совет Лиона в течение двух недель изберет нового главу города, которым, по всей видимости, станет Колон.
Отставка главы МВД Франции
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Отставка главы МВД Франции
В последние месяцы Коллон столкнулся с ожесточенной критикой как со стороны правой, так и левой оппозиции, считавшей его деятельность по борьбе с уголовной преступностью и терроризмом неэффективной.
Это уже третья отставка в правительстве Макрона за последние полтора месяца: ранее свои должности покинули министр спорта Лора Флессель-Коловиц и министр экологии Франции Николя Юло.
Премьер министр Франции Эдуар Филипп получил от Макрона задание составить список потенциальных кандидатов на должность главы МВД.