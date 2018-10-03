Древние памятники ливийской Сабраты — африканской жемчужины римской империи —находятся под угрозой разрушения. На территории археологического комплекса, внесенного в список наследия ЮНЕСКО, неоднократно велись боевые действия. О последней операции здесь до сих пор напоминают оставшиеся на стенах сооружений следы от миномётных обстрелов и лежащие повсюду гильзы и пули.
Памятникам Сабраты угрожает разрушение
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Памятникам Сабраты угрожает разрушение
Глава департамента древностей Ливии Мохамад аль-Шакшуки говорит: "Вооруженные группировки действовали тут свободно, последняя операция против боевиков прошла на территории комплекса в прошлом году".
На прошлой неделе Сабрату посетили испанские эксперты, которые согласились провести реставрацию античного театра. После свержения и убийства Муамара Каддафи из-за вакуума власти и безопасности Сабрата превратилась в один из основных пунктов нелегальной перевозки мигрантов и беженцев из Ливии в Европу.