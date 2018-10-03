Индонезийский остров Сулавеси, город Палу. Выжившим в природной катастрофе местным жителям теперь грозит голод. Доведённые до отчаяния люди идут на крайние меры, рассказывает наш корреспондент.
Сулавеси: страх и отчаяние выживших
Сулавеси: страх и отчаяние выживших
"На улицах Палу пытаются навести порядок. Но мы сами стали свидетелями случаев мародёрства, грабежей. Позади меня стоит автомобиль, который из-за землетрясения оказался в ловушке из руин зданий. И двое молодых людей крадут из него всё, что можно. В последние дни мы наблюдаем подобное по всему городу", - говорит журналист Тони Ченг.
Из-за оползней заблокированы дороги, ведущие в Палу. Оказать помощь выжившим, снабдить их всем необходимым крайне затруднительно.
"Когда мы въезжали в город, то видели на обочинах десятки тысяч людей. Из-за схода оползней дороги превратились в крошечные, узкие горные перевалы. Мы продвигались очень медленно. Вместо пяти на поездку ушло 17 часов. Здесь не хватает еды. Всё, что было в магазинах, разграблено. Люди попросту решили, что ждать поставок продуктов питания, предметов первой необходимости от властей нет смысла", - заключает корреспондент Euronews.
Счёт жертв стихии уже идёт на тысячи. Но ещё не до всех пострадавших районов спасателям и посиковым группам удалось добраться.