Французская полиция задержала грабителя-рецидивиста Редуана Фаида. Он в течении трех месяцев скрывался после побега из тюрьмы, который совершил при помощи подельников на вертолете.
Самый разыскиваемый преступник пойман
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Самый разыскиваемый преступник пойман
О подробностях операции официально не сообщается. По данным местных СМИ, Редуан Фаид был арестован в городе Крей на севере Франции. Вместе с ним задержаны шесть человек, в том числе его брат и два племянника.
Полиция заметила преступника в этом городе некоторое время назад, однако стражи порядка ждали удобного момента для поимки беглеца. Отмечается, что в ходе задержания огнестрельное оружие не применялось.
Опасный преступник Редуан Фаид сбежал из тюрьмы во французском департаменте Сена и Марна 1 июля, где он отбывал 25-летний срок заключения.