В галерее кривых зеркал

Престижная арт-галерея Саатчи в Лондоне приглашает заглянуть в "Черное зеркало". Black Mirror - так называется выставка из 170 экспонатов, отражающих мрачный и одновременно сатирический взгляд на окружающий мир 26 современных художников.
Филиппа Адамс, директор галереи Саатчи: "Черное зеркало": искусство как социальная сатира" - мы решили, что это отличное название для работ группы художников, которые последние лет 20 интересуются интерпретацией темы зеркального отражения, искаженного видения реальности, социума. Многие экспонаты предлагают весьма ироничный подход к теме переживаемых нами тревог и волнений. Они приглашают взглянуть на ситуацию как на отражение исторического, политического контекста".
Монументальный рисунок Доминика Макгилла знакомит зрителя с идеями и идеологиями, родившимися после событий 11 сентября 2001 года. Художник убежден: эта дата изменила мир. Работа Макгилла, резко критичная по отношению к принципам неолиберализма, выполнена на стыке жанров, где изображение тесно переплетно с текстом - от цитат древних философов до современных политических лозунгов.
Доминик Макгилл, художник: "Когда нам предложили участие в этом проекте, он показался необъятным, как битва при Геттисберге или Библия. Мы решили объединить элементы карикатуры с текстом и так создать образ современного исторического рисунка".
Художник Джеймс Ховард представил инсталляцию, состоящую из 35 цифровых плакатов; свою коллекцию он начал формировать 10 лет назад, вдохновленный разгадкой темной стороны Всемирной Паутины.
Джеймс Ховард, художник: "Интернет - самая прямая дорога для тех, кто ищет свое место во Вселенной. Это - гигантский концентрат происходящего с человечеством, вам нужно лишь нажать на клавишу. А всего несколько лет назад Всемирная паутина была иной. Тогда не существовало хороших спам-фильтров и мне удавалось забредать в совершенно невероятные уголки сети, находить невероятные вещи! Там были и бриллианты чистой воды, и ужасающие ямы. Сегодня интернет - отфильтрованное линейное пространство, довольно скучное. Мне захотелось свести воедино находки прошлых лет: эти работы многое рассказывают о нас самих".
"Прежде чем судить меня, поживите в моей шкуре!" Или - в точном переводе - "походите в моих башмаках": в этой части экспозиции посетителям предлагается померить чужую обувь и почитать, что написано на этикетке. Представленные на выставке ботинки, туфли и сапоги едва ли придутся по ноге: они слишком широки, потерты, не модны; за каждой парой - уникальная история пути.
Экспозиция "Черное зеркало": искусство как социальная сатира" открыта в галерее Саатчи до 13 января.