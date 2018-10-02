В галерее кривых зеркал

​Престижная арт-галерея Саатчи в Лондоне приглашает заглянуть в "Черное зеркало". Black Mirror - так называется выставка из 170 экспонатов, отражающих мрачный и одновременно сатирический взгляд на окружающий мир 26 современных художников.

Филиппа Адамс, директор галереи Саатчи: "Черное зеркало": искусство как социальная сатира" - мы решили, что это отличное название для работ группы художников, которые последние лет 20 интересуются интерпретацией темы зеркального отражения, искаженного видения реальности, социума. Многие экспонаты предлагают весьма ироничный подход к теме переживаемых нами тревог и волнений. Они приглашают взглянуть на ситуацию как на отражение исторического, политического контекста".

Монументальный рисунок Доминика Макгилла знакомит зрителя с идеями и идеологиями, родившимися после событий 11 сентября 2001 года. Художник убежден: эта дата изменила мир. Работа Макгилла, резко критичная по отношению к принципам неолиберализма, выполнена на стыке жанров, где изображение тесно переплетно с текстом - от цитат древних философов до современных политических лозунгов.