Москва ответит на усиление НАТО в Норвегии

Москва предпримет ответные меры на усиление присутствия НАТО в Норвегии — об этом заявили в российском МИДе.

Норвегия готовится принять учения НАТО Trident Juncture, которые начнутся в конце октября и должны стать крупнейшими манёврами Альянса за 16 лет. В самом скандинавском королевстве подобного не видели с восьмидесятых. В Осло утверждают, что для Норвегии это проверка на способность принять и разместить союзническую помощь — на случай потенциального конфликта:

«На Норвегию это прямо не влияет, мы не видим со стороны России прямой угрозы для Норвегии. Но мы видим растущее значение региона для России, мы видим растущие масштабы российских учений и растущее российское присутствие. Это является фактором беспокойства. Нет поводов полагать, что потенциальный конфликт начнётся в Арктике, но он легко может туда перекинуться, начавшись где-нибудь ещё», — говорит министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен.

Кроме небольшого участка сухопутной границы, Россия и Норвегия «пересекаются» на Шпицбергене. Благодаря уникальному юридическому статусу норвежского архипелага, у России там три посёлка ещё с советских времён. Впрочем, добыча угля, которой они занимались, давно нерентабельна. И сейчас один посёлок законсервирован, ещё один — перестроен в туристический центр.

В то же время стратегически удачное расположение Шпицбергена могло бы сделать его важной базой для контроля северных морских путей и разработки потенциальных месторождений углеводородов в Северном Ледовитом океане.

По действующим соглашениям архипелаг и его воды — демилитаризованная зона.