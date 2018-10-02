Нобелевская премия 2018 года в области физики присуждена ученым из США, Франции и Канады - Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикленд. "Исследователи получат почетную награду за "революционные открытия в области лазерной физики", - отмечается в заявлении Нобелевского комитета.
"Нобель" по физике за лазерный прорыв
"Нобель" по физике за лазерный прорыв
Артур Эшкин изобрел пинцет, с помощью которого можно захватывать частицы, атомы, вирусы и другие клетки, используя "пальцы" лазерных лучей. Это открытие позволило Эшкину осуществить давнюю мечту научной фантастики - использовать радиационное давление света для передвижения физических объектов.
Муру и Стрикленд награждены за изобретение "метода генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности". Данная технология известна, как усиление чипированных импульсов.
Десятого декабря в Стокгольме состоится вручение награды. Размер ее денежной составляющей в нынешнем году более одного миллиона долларов.