Гуманно к беженцам. Строго с Италией. С оглядкой на "силы"

Помощь мигрантам: контрабанда или гуманизм?

В протекающей лодке из Турции в Грецию переправляют нелегальных мигрантов. Им помогает Салам Олдин, сотрудник неправительственной организации Team Humanity, что переводиться как «Команда Гуманизм». Этот гражданин Дании был арестован на острове Лесбос в 2016 году и обвинён в контрабанде людей. Он представил эту видеозапись в суде, чтобы доказать свою невиновность. По его словам, береговая охрана не предпринимала достаточных усилий для спасения терпящих бедствие:

«Вначале она просто не могли справиться с этим, - говорит Салам. - В день проплывало 100-200 лодок. На помощь приходили добровольцы, используя свое время. Если бы ни они, не знаю, чем бы закончился этот кризис. Это был бы ад ».

Лица и организации, которые по зову сердца помогают нелегалам, опасаются наказания. По законам Евросоюза, государства-члены должны привлекать к ответственности любого, «кто способствует незаконному прибытию, транзиту или проживанию мигрантов». Некоторые страны, но не все, делают исключение для тех, кто оказывает «гуманитарную поддержку».

Депутат Европарламента от британских «зелёных» призывает Еврокомиссию устранить различия в законодательствах:

«Это различия в содержании закона, его трактовке и в критериях оценки ситуации, - говорит Джин Ламберт. - Европарламент также хочет, чтобы Еврокомиссия разработала чёткие рекомендации о том, как предотвращать криминализацию гуманитарной помощи".

Между тем, во вторник был арестован мэр итальянской коммуны Риаче, в которой осталось мало местных жителей. Его обвинили в предоставлении крова нелегальным иммигрантам. Евродепутаты заступились за мэра, решающего проблемы беженцев и демографии.

Джуканович об угрозе неких сил и игроков

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