В Индонезии неуклонно растет число жертв природной катастрофы: по последним официальным данным, погибли 1234 человека. В провинции Центральный Сулавеси спасатели обнаружили под обломками церкви тела 34 студентов. Разбор завалов на острове Cулавеси продолжается, при этом спасателям до сих пор не удалось получить доступ в несколько пострадавших от удара стихии районов. Президент Индонезии Джоко Видодо обещает найти каждого выжившего.
Индонезию снова трясет
Индонезию снова трясет
Между тем в минувшую ночь на острове были зафиксированы новые подземные толчки. Жители острова опасаются повторения разрушительного землетрясения и спят на улице, даже если их дома уцелели.
"Несколько моих родственника пропали без вести. Мне нужна помощь правительства, чтобы найти их", — рассказывает мужчина.
В разрушенном городе Палу хоронят погибших и готовят новые братские могилы. Власти предупреждают — масштабы произошедшей катастрофы означают, что окончательно число жертв значительно возрастет.
Между тем десятки тысяч выживших нуждаются в срочной гуманитарной помощи: люди жалуются на недостаток питьевой воды и продовольствия. Стихия оставила город без электричества, поэтому единственный источник энергии — дизельные генераторы. В Палу функционируют только три АЗС. Государственная нефтегазовая компания Pertamina установила мобильные пункты раздачи топлива.
"Нет электричества, связи, даже бензина. Нам приходится отстаивать очереди, чтобы получить топливо и даже еду, но количество всего ограничено", — говорит житель Палу.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, после чего было зафиксировано около 200 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров.