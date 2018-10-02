Мнимая жертва парижских терактов

После 3 лет лжи, Александра Д. призналась во вторник во французском суде, что её не было на террасе парижского кафе "Карийон" 13 ноября 2015 года, когда джихадисты открыли здесь огонь по посетителям. Прикинувшись пострадавшей, она получила 20 тысяч евро от Фонда защиты жертв терроризма и была направлена в санаторий в Нормандии, где прошла курс специальной терапии.