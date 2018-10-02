Главой Еврокомиссии намерен стать экс-премьер Финляндии

Александр Стубб экс-премьер Финляндии:

"Если я стану главой Еврокомиссии, но имейте ввиду, это долгий путь, кампания растянется в целом на год, я обеспечу присутствие в этом институте бОльшего числа женщин. Насколько я помню при Баррозу женщины-еврокомиссары составляли пятую часть. У Жан-Клода Юнкера - уже треть. Я бы хотел усилить этот аспект. Идеально, если женщин в Еврокомиссии будет около 40%. По меньшей мере это улучшит имидж Европы. Когда я был премьером Финляндии, в составе правительства было более 50% женщин. И я этим горжусь".

Даррен Маккаффрей euronews:

"Вы говорили о попытке преодолеть разрыв между Востоком и Западом Европы, Севером и Югом... Вы также говорили о том, что европейская идеология, основанная на уважении человеческого достоинства, свободе, демократии, равенстве и правах человека - в крови европейцев. У Виктора Орбана тоже?"

Александр Стубб экс-премьер Финляндии:

"Нам еврооптимистам, либералам, можете называть нас как угодно, нам необходимо прислушиваться и к голосам, раздающимся со стороны популистов. Почему? Потому что вы знаете, что не все в Европе идет гладко. Мы не слишком хорошо решали проблемы с миграцией, мы не так эффективно проводим технологическую революцию, нам нужно продвигаться в решении проблем трудящихся... И так далее. И так далее... Поэтому, давайте послушаем, что скажут эти люди, а потом будем разбираться... Но с моей точки зрения, в Европейской народной партии придерживаются вышеназванных ценностей. Мы в Евросоюзе определили эти ценности и мы должны их отстаивать. Это самое главное".