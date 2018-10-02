Месси против Харри Кейна: кто кого?

Лионель Месси против Харри Кейна: две звезды испанского и английского футбола встретятся на лондонском стадионе Уэмбли на матче «Тоттенхэм» - «Барселона» в рамках второго тура Лиги чемпионов. Встреча обещает быть особенно непростой для хозяев: сразу пять футболистов основного состава получили травмы.

Прочем, нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не унывает: «Смотрите: всегда печально видеть, как твои партнёры по команде получают травмы, но именно поэтому у нас большая команда, и другой футболист должен войти в игру и сделать свою работу. У нас прекрасный состав, новые люди получают шанс проявить себя на большой сцене, я уверен, мы все к этому готовы».

«Барселона» — действующий чемпион Испании — в первом туре со счётом 4-0 разгромила ПСВ, правда после этого пережила две ничьих и поражение от клуба «Леганес» в Ла-Лиге. Если, несмотря на потери «Тоттенхэма», и в этом матче «сине-гранатовые» не получат очков, это будет худшая серия матчей для клуба с 2009 г.