Правящая партия Великобритании расколота «брекситом». В Бирмингеме открылся съезд консерваторов. В их рядах так и нет согласия, как именно проводить «брексит».
Консерваторы расколоты «брекситом»
Консерваторы расколоты «брекситом»
В прошлом году прямо во время выступления Терезы Мэй со стены отвалилась часть лозунга. Теперь девиз — на экранах. Это единственное слово: «возможность».
Доминик Рааб, министр по «брекситу»:
«Некоторые говорят, что немыслим выход без сделки. Это неверно. Что действительно немыслимо — если британское правительство, нынешнее или любое другое, будет настолько запугано угрозами экономического эмбарго, что подпишет одностороннюю сделку, противоречащую интересам нашей страны».
Премьер-министр Тереза Мэй защищает свой вариант сделки, так называемый «план Чекерс». Её противники среди однопартийцев, в том числе экс-глава МИДа Борис Джонсон, считают «Чекерс» слишком мягким — по их мнению, Лондон просто скопирует себе действующие нормы Евросоюза, и по факту ничего не изменится.
18-го октября должен состояться саммит ЕС, который считается формальным окончанием переговоров по «брекситу». Однако ни одна из сторон пока не заявляла о том, что все споры разрешены.