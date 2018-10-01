В деле об убийстве Яна Куцяка новые подробности. Стало известно, что цена за голову словацкого журналиста составила 70 тысяч евро.
Цена за голову Куцяка
Цена за голову Куцяка
По данным следствия, именно такую сумму киллер получил от 44-летней женщины, которую местная полиция задержала в пятницу. Пока не ясно, являлась ли она непосредственной заказчицей убийства или действовала по указанию кого-то еще. Известный своими антикоррупционными расследованиями репортер успел насолить многим. Непосредственно перед гибелью в феврале он писал о связях правительства Словакии с итальянской мафией.
Ранее полиция сообщила о задержании еще троих подозреваемых в убийстве. Им предъявлены обвинения.
Убийство Куцяка вызвало в Словакии мощнейший политический кризис. По стране прокатилась волна протестов. В отставку ушли министр культуры, глава МВД и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.