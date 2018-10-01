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Словакия

Цена за голову Куцяка

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Цена за голову Куцяка

Цена за голову Куцяка
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В деле об убийстве Яна Куцяка новые подробности. Стало известно, что цена за голову словацкого журналиста составила 70 тысяч евро.

По данным следствия, именно такую сумму киллер получил от 44-летней женщины, которую местная полиция задержала в пятницу. Пока не ясно, являлась ли она непосредственной заказчицей убийства или действовала по указанию кого-то еще. Известный своими антикоррупционными расследованиями репортер успел насолить многим. Непосредственно перед гибелью в феврале он писал о связях правительства Словакии с итальянской мафией.

Ранее полиция сообщила о задержании еще троих подозреваемых в убийстве. Им предъявлены обвинения.

Убийство Куцяка вызвало в Словакии мощнейший политический кризис. По стране прокатилась волна протестов. В отставку ушли министр культуры, глава МВД и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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