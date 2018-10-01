Землетрясение разлучило детей с семьями

Жертвами землетрясения в Индонезии, по последним данным, стали более 1200 человек. Разрушены тысячи зданий, 16000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Те, кто работают на месте трагедии, опасаются, что число погибших будет расти, поскольку спасатели до сих пор не смогли добраться до некоторых населенных пунктов.

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О том, что сейчас происходит в Индонезии и с какими трудностями столкнулись спасатели, журналисту Euronews рассказал представитель организации "Спасем детей".

Том Хоувеллс, Euronews: "По нашим оценкам, в районах, расположенных в непосредственной близости от места, где произошли землетрясение и цунами, проживают около полутора миллионов человек. Серьезно пострадать могли около 500 тысяч. Сейчас главное - получить к ним доступ.

Мы особенно обеспокоены тем, что происходит в некоторых ключевых районах, например, в Донгале. За последние 48 часов оттуда не поступало почти никаких новостей. Мы слышали об оползнях в местечке, которое называется Сиги. Мы очень переживаем из-за того, что там произошло".

Изабель Кумар, Euronews: "Мы знаем, что во время природных катастроф особенно сильно страдают дети. Какова сейчас ситуация в Индонезии?"

Том Хоувеллс, "Спасем детей": "Мы обеспокоены тем, как случившееся могло отразиться на психике детей. Они ведь не знают, разрушены их дома или нет. Для детей это серьезная травма, большое горе. Всё это очень страшно. Кроме того, мы знаем, что некоторые малыши оказались разлучены с семьями. Наши команды находятся на месте. Они будут работать вместе с властями государства и другими сторонами, чтобы помочь детям воссоединиться с их семьями".

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в воскресенье на острове Сулавеси, после чего последовало еще около 170 афтершоков. Подземные толчки стали причиной возникновения цунами и схода оползней.