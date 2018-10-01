Салвадор Собрал: о новом сердце, имидже и музыке

Прошедшие с победы в "Евровидении" месяцы стали для него поворотными : у Салвадора за плечами - трансплантация сердца, реабилитация, возвращение к работе. Впереди - европейское турне и множество проектов, профессиональных и личных. Сам музыкант считает, что переменам способствовала и смена имиджа.

Ни одного лишнего билета, аплодисменты и радушный прием: в мадридском театре Nuevo Apolo встречали португальца Салвадро Собрала , победителя конкурса "Евровидение" прошлого года. Cобрал - это необычная форма исполнения, уникальный джазовый голос и юмор в искусстве и жизни.

Салвадор Собрал, исполнитель, победитель конкурса "Евровидение-2017": "Я именно так это ощущаю. Сегодня я другой, перевернул страницу. Для меня длинные волосы, которые я носил, связаны с прошлым, а с новой стрижкой я чувствую себя свежее, легче".

Испанская публика встретила Собрала с обожанием. Которое, как выяснилось, взаимно.

Салвадор Собрал, исполнитель, победитель конкурса "Евровидение-2017": "Я себя чувствую чуточку испанцем. Люблю этот народ, рад, что наши чувства обоюдны. Я обожаю все испанские провинции, в каждой есть что-то свое, особенное".

Со сцены театра прозвучали и уже знакомые слушателям песни, и новые. В частности, композиция "Рука об руку" (Mano a Mano), написанная преданным Салвадору пианистом и композитором Жулио Резенде. Она открывает второй студийный альбом Собрала, который увидит свет в ближайшее время.

Салвадор Собрал, исполнитель, победитель конкурса "Евровидение-2017": "Я не люблю работать над студийными записями, мне нравится исполнение вживую, нравится сцена. А студийная работа меня, как говорят испанцы, "придавливает". Но ее тоже нужно делать. Альбомы - своего рода визитная карточка которую ты даешь продюсерам. Ее нужно иметь, а значит, нужно продавать записи. Я вплотную занимаюсь этим проектом, мой альбом выйдет в ноябре".

Музыканту терпения не занимать: в прошлом году после триумфа на "Евровидении" он несколько месяцев провел на больничной койке. Его жизнь спасла трансплантация сердца: донора удалось найти вовремя. В 28 лет Салвадор пережил второе рождение. Однако новое сердце в его груди требует постоянного медицинского контроля.

Салвадор Собрал, исполнитель, победитель конкурса "Евровидение-2017": "Это - история пути, нельзя сказать: "Меня вылечили раз и навсегда". К счастью, все идет по плану. Мне даже в футбол разрешили играть, чего я не делал довольно давно... Это великолепно".

После долгого перерыва Салвадору удается забивать. Однако в спорте он предпочитает другие роли.

Салвадор Собрал, исполнитель, победитель конкурса "Евровидение-2017": "Порой я забиваю, но больше люблю функции защитника. Не в жизни, а в футболе!"

Салвадор - это еще и море юмора, ни одно из его выступлений не обходится без обмена шутками с публикой. У молодого человека - множество планов: например, научиться играть на трубе, как его кумир Чет Бейкер. Пока инструмент не освоен, Салвадор демонстрирует публике собственную технику вокальной имитации трубы...

В рамках европейского турне, помимо Испании, Сальвадор Собрал выступит в родной Португалии, Германии, Польше и Швейцарии. Не пропустите его концерты в вашей стране.