Мечи и танцы Дона

Рыцари съезжались в Ростов-на-Дону: парк в центре города превратился в средневековое поселение. Фестиваль «Меч Дона» собрал десятки участников, а летняя погода привлекла множество зрителей.
Центр внимания — арена для битв, где сражаются воины в тяжёлых доспехах: и один-на-один, и пятеро-на-пятеро.
«Это было очень давно, я был юн, местами пьян, — рассказывает участник фестиваля о том, как он попал в ряды реконструкторов. — Мне очень нравились исторические романы, приключенческие фильмы. Я случайно познакомился с ребятами и начал заниматься. Люди едут за наградами, призами; а мы едем потому, что любим бить людей».
Но дело не только в схватках: организаторы заявляют, что средневековый фестиваль — в первую очередь фестиваль древней культуры, где есть место конкурсу костюмов, старинным ремёслам и играм, и конечно же, музыке и танцам.