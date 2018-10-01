Пересмотр НАФТА: Оттава согласилась

США, Канада и Мексика договорились о заключении нового торгового соглашения. Вашингтон и Оттава одобрили условия трехстороннего договора, который заменит НАФТА - действовавшее почти четверть века соглашение о североамериканской зоне свободной торговли.

Президент США Дональд Трамп поздравил соседей с новой сделкой. Именно по его требованию в конце прошлого года начались переговоры.

"Трамп продемонстрировал, что может, что стремится к двусторонним и трехсторонним соглашениям и не намерен руководствоваться исключительно общемировыми стандартами. Это своего рода победа: он доказал, что способен добиваться пересмотра международных соглашений. Это и победа здравого смысла", - заявил директор по инвестициям CCLA Джеймс Биван.

Оттава согласились на пересмотр НАФТА всего за полчаса до установленного Белым домом "дедлайна".

"Это хороший день для Канады", - заявил журналистам Джастин Трюдо.

По мнению экспертов, слова канадского премьер-министра могут означать, что Вашингтон согласился оставить в новом договоре пункт о разрешении торговых разногласий в специальном арбитражном суде. США также не станут вводить новые пошлины на автомобили, которыми грозил Канаде Трамп в случае отказа от сделки.

В свою очередь, Оттава пошла на уступки в секторе молочных продуктов, расширив допуск американских товаров на свой рынок.

Канада — крупнейший торговый партнер США. Объем экспорта американских товаров в 2017 году составил 293 миллиардов евро. В свою очередь, канадский экспорт в США превысил 286 млрд евро.

В совместном заявлении официальных лиц говорится, что новое соглашение обеспечит "более справедливую торговлю и устойчивый экономический рост в регионе", а также "создаст новые и хорошо оплачиваемые рабочие места".