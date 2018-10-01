Эта школа в Барселоне стала символом движения в поддержку независимости Каталонии. Ровно год назад здесь находился один из участков для голосования на референдуме по вопросу выхода Каталонии из состава Королевства. Мадрид признал плебисцит незаконным. Полиция ворвалась сюда первого октября около девяти утра и изъяла четыре урны с бюллетенями. Несколько человек во время беспорядков получили ранения. В понедельник здесь собрались десятки демонстрантов.
Каталонцы о референдуме: "Мы защищали нашу свободу"
Каталонцы о референдуме: "Мы защищали нашу свободу"
Луис Кампинс, житель Барселоны: "В тот день мы вышли на улицы, чтобы защитить нашу свободу и наше достоинство... Нас избивали... Полиция тогда причинила людям много вреда... Эту агрессию чувствовали все каталонцы. В том числе и те, кто не стоял в очереди на участки для голосования. Но даже эти люди подвергались нападкам.. Так ущемляли волю народа" .
Решение Верховного суда Испании о закрытии участков для голосования Каталонская полиция исполнять отказалась. Приказ выполняли направленные в регион силы Гражданской гвардии и полиции.
Полицейский Маркос Бейрас принимал участие в операции: "Случаи превышения полномочий и инциденты, в которых имело место насилие, должны рассматривать и оценивать судьи. И они это уже сделали. Все мои коллеги, которых позднее осудили, прошли через судебные разбирательства".
По утверждению каталонских властей, от действий полиции пострадали около тысячи человек. В МВД отметили, что более 430 стражей порядка получили травмы.
Корреспондент euronews Кристина Хинер: "Год спустя после референдума в Каталонии, признанного незаконным Конституционным судом, и полицейского произвола, потрясшего мир, региональный парламент переживает практически полный паралич, а его депутаты разделены по воспросу независимости Каталонии".