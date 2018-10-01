Канада и США договорились

Канада и США одобрили новые условия трехстороннего договора, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Консультации между двумя странами проходили в Оттаве с субботы. Официальных подробностей пока нет. По данным телеканала Global News ("Глобал ньюс"), Канада, в частности, в итоге пошла на уступки в секторе молочных продуктов, расширив допуск американских товаров на свой рынок, а США согласились оставить пункт о разрешении торговых разногласий в специальном арбитражном суде

Переговоры начались в конце прошлого года по требованию президента США Дональда Трампа. Соединенные Штаты и Мексика договорились в августе.