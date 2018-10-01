Канада и США договорились

Канада и США одобрили новые условия трехстороннего договора, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Консультации между двумя странами проходили в Оттаве с субботы. Официальных подробностей пока нет. По данным телеканала Global News ("Глобал ньюс"), Канада, в частности, в итоге пошла на уступки в секторе молочных продуктов, расширив допуск американских товаров на свой рынок, а США согласились оставить пункт о разрешении торговых разногласий в специальном арбитражном суде
Переговоры начались в конце прошлого года по требованию президента США Дональда Трампа. Соединенные Штаты и Мексика договорились в августе.
В совместном заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера говорится, новое Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA), "даст рабочим, фермерам, скотоводам и владельцам бизнеса соглашение высоких стандартов, благодаря которому появятся более свободные рынки, будет более справедливая торговля и будет обеспечен устойчивый экономический рост в регионе", а также "укрепит позиции среднего класса, создаст новые и хорошо оплачиваемые рабочие места".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, покидая свой офис после встречи с членами кабинета министров, заявил журналистам: "Это хороший день для Канады".