В Брюсселе штрафуют небокоптителей

В Брюсселе первого октября ужесточён режим зоны низких выбросов. Установленые по городскому периметру камеры засекают машины со старыми дизельными моторами, чей выхлоп содержит слишком много вредных газов, их водители подвергаются штрафу в 350 евро. Адвокату защитников окружающей среды из организации ClientEarth этого мало:

«Зона низкой эмиссии затронет только один процент автопарка в Брюсселе, - сказал Уго Таддей. - Этого недостаточно для решения в городе проблемы загрязнения воздуха. Снизить его до приемлемого уровеня предполагается только к 2025 году. То есть ещё много лет нынешнее загрязнение будет считаться законным, что опасно для людей в городе ».

В среду Европарламент может проголосовать за дальнейшее снижение уже установленного лимита на выброс углекислого газа к 2030 году. Автомобилестроители предупредили в понедельник, что это приведёт к спаду в их отрасли и потере рабочих мест.