Сравнение с СССР. Год референдуму. Пенсионная стачка. Евро и Италия

Сравнение Евросоюза с СССР

Брюссель с едва сдерживамым гневом отреагировал на сравнение Европейского Союза с Советским. Его сделал министр иностранных дел выходящей из ЕС Великобритании Джереми Хант. На пресс-брифинге представителя Еврокомиссии пытались спровоцировать на жёсткий ответ.

«Товарищ Маргаритис, я хотел спросить вас о Евросоюзе как об огромном ГУЛАГе, о перспективе строительства забора из колючей проволоки по Ирландскому морю, - сказал журналист. - Справедливы ли слова британского министра о том, что Европа - это не более чем реинкарнация Советского Союза? "

«При всём уважении я бы сказал, что все мы, в частности, главы МИД, выиграем, если будем время от времени открывать учебник истории, - ответил Маргаритис Схинас. - Это и есть мой комментарий».

На конференции правящей Консервативной партии в Бирмингеме глава британского Форин-офиса обращался к партнерам по Евросоюзу с завуалированным призывом отпустить его страну:

«Вы, европейские друзья, похоже, думаете, что сохранить единство клуба можно, если наказать желающего уйти члена, причём не только экономически, - сказал Джереми Хант. - Вы хотите разделить Соединённое королевство границей по Ирландскому морю. Что случилось с вашими идеалами и верой в европейскую мечту? Европейский союз был создан, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз не давал выходить из него».

Речь была призвана поддержать британского премьера Терезу Мэй, которой в спорах о "брексите" дружно противостоят лидеры 27 остающихся стран ЕС.

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