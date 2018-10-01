Традиции, передача мастерства - одна из основ китайской культурной философии. Пекин - город-гигант. В древности придворные, выполнявшие поручения императора, должны были носить специальную прочную устойчивую обувь Neiliansheng. Как оказалось, ее шьют и сегодня.
"Туфли придворных" по-прежнему удобны
"Туфли придворных" по-прежнему удобны
В мастерской Neiliansheng туфли придворных изготавливают с 1853 года. После китайской революции 1911 года они вошли в моду у творческой элиты: магазин стал получать заказы от художников, танцоров, писателей. Времена и мода меняются, однако технология ремесла та же, что и в далеком прошлом.
Хи Кайинг, мастер и владелец мастерской-магазина: "Подошва изготовлена из хлопка и льна. В мужской паре она состоит из 35 слоев, в женской - из 31. На каждый квадратный сантиметр мы делаем 98 стежков. Мастер может сшить пару обуви за неделю".
"Туфли придворных" шьют в Китае с начала правления династии Цин в середине 17 века. С 2008 года они стали одним из культурных символов Пекина.