На площади Шарля Азнавура в Ереване - цветы и свечи... Тысячи жителей столицы Армении пришли сюда, чтобы почтить память ушедшего из жизни легендарного французского шансонье армянского происхождения. Азнавур всегда поддерживал связь со своей исторической родиной. Люди с трудом сдерживают слезы.
Армения скорбит по Азнавуру
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Армения скорбит по Азнавуру
Цовинар: "Мне 86 лет. Мы всю жизнь слушали его песни - приятные хорошие. Очень жаль, очень жаль".
Молодежь, как и старшее поколение скорбит об утрате.
"Мы потеряли такого человека..., - говорит Армик, - Я честно ждала его концерта в Армении, на его столетие. Не верится, что его больше нет".
Поклониться Азнавуру пришел премьер Армении Никол Пашинян. Кончину певца глава кабинета назвал большой потерей для своей страны. В день похорон Азнавура в Армении будет объявлен национальный траур.
Шансонье планировал концерт на свое столетие. Не случилось. Шарль Азнавур скончался первого октября в возрасте 94 лет.