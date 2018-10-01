Армения скорбит по Азнавуру

На площади Шарля Азнавура в Ереване - цветы и свечи... Тысячи жителей столицы Армении пришли сюда, чтобы почтить память ушедшего из жизни легендарного французского шансонье армянского происхождения. Азнавур всегда поддерживал связь со своей исторической родиной. Люди с трудом сдерживают слезы.