В Иракском Курдистане проходят выборы в региональный парламент – почти ровно год спустя после референдума о независимости. На 111 мест в парламенте претендуют 673 кандидата из 29 политических партий. 11 мест зарезервированы для представителей этнических и религиозных меньшинств – туркменов, армян и христиан-ассирийцев.
Иракские курды избирают парламент
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Иракские курды избирают парламент
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Главные соперники на выборах – консервативная Демократическая партия Курдистана во главе с Масудом Барзани (президентом Иракского Курдистана в 2005-2017 гг.) и левый Патриотический союз Курдистана во главе с Косратом Расулом Али.
За выборами наблюдают представители более 20 местных и международных организаций.