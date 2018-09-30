Вынужденная победа Хэмилтона

Британский пилот «Мерседеса» Люис Хэмилтон стал победителем российского гран-при чемпионата мира Формулы-1. Он пришёл первым к финишу в Сочи по решению команды, которая дала указание его напарнику Валттери Боттасу пропустить гонщика вперёд. Сам Хэмилтон после заезда заявил, что не гордится этой победой.