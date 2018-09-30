Британский пилот «Мерседеса» Люис Хэмилтон стал победителем российского гран-при чемпионата мира Формулы-1. Он пришёл первым к финишу в Сочи по решению команды, которая дала указание его напарнику Валттери Боттасу пропустить гонщика вперёд. Сам Хэмилтон после заезда заявил, что не гордится этой победой.
Вынужденная победа Хэмилтона
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Вынужденная победа Хэмилтона
Боттас, который был лучшим в квалификации, в итоге пришёл вторым. Вслед за пилотами «Мерседеса» финишировали Себастьян Феттель и Кимми Райкконен из «Феррари».
В общем зачёте пилотов Хэмилтон и Феттель остаются на первой и второй позициях, их разделяют более 50 очков. Боттас благодаря победе в Сочи поднялся на третью строчку, потеснив Райкконена. В кубке конструкторов так же лидирует «Мерседес», «Феррари» на втором месте, замыкает тройку лидеров команда «Ред Булл».
Следующий этап Формулы-1 пройдёт в Японии. Гонка состоится на трассе в Сузуке 7 октября.