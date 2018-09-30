Завершился кинофестиваль в Эль-Гуне

В Египте завершился международный кинофестиваль в Эль-Гуне, который прошёл здесь уже второй раз. Девять дней на берегу Красного моря шли просмотры, обсуждения и мастер-классы.

Египетская лента «Судный день» была названа здесь лучшим сюжетным арабским фильмом, а также удостоилась награды «Кино на службе человечества». Режиссёр Абу Бакр Шауки и продюсер Дина Эмэм рассказывают в этом фильме историю двух изгоев, столкнувшихся с суровыми реалиями жизни после того, как они покинули колонию прокажённых.

«Мы получили две награды, и для нас это огромная честь, – говорит Абу Бакр Шауки. – Наш фильм – это своего рода гуманитарное послание – мы обсуждаем, как добиться того, чтобы о людях судили по их характеру, а не по внешнему виду».

Золотую звезду за лучший художественный фильм получила «Воображаемая земля» сингапурского режиссёра Сью Хуа Йео.

Награда за лучший арабский документальный фильм досталась сирийскому режиссёру Талалу Дерки за фильм «Об отцах и детях»: «Меня беспокоило, как арабские зрители воспримут мой фильм, ведь в нём поднимаются весьма чувствительные темы – такие, как отцовская воля, неучастие женщин в воспитании сыновей, джихад, религия, и подобные важные вопросы».

В фестивале приняли участие и многие знаменитости, среди них – голливудская кинозвезда Сильвестр Сталлоне. Он поделился с корреспондентом Euronews своими планами: «Сейчас я собираюсь в Болгарию на съёмки "Рэмбо 5", который завершит этот цикл. А ещё я основал продюсерскую компанию и планирую выступать наставником для молодых кинематографистов».

Своей главной задачей организаторы фестиваля в Эль-Гуне считают вдохновлять режиссёров, стремящихся добиться перемен своими фильмами.