Открытием мечети в Кёльне завершил трехдневный официальный визит в Германию президент Турции.
Эрдоган открыл мечеть и завершил визит
Эрдоган открыл мечеть и завершил визит
При большом скоплении людей и под внушительной охраной Реджеп Тайип Эрдоган с супругой и главой управления по делам религии Али Эрбашем перерезал голубую ленточку. Строительство одной из крупнейших в Европе мечетей финансировал «Турецко-исламский союз» (DITIB) - религиозная организация, деятельность которой контролирует Анкара.
"Мы будем продолжать защищать наших граждан, где бы они ни находились, - заявил, выступая, Эрдоган. - Мы не позволим сторонникам Фетхуллаха Гюлена и Рабочей партии Курдистана нанести ущерб нашим гражданам и подорвать турецко-немецкую дружбу".
В целом Эрдоган оценил визит в Германию как "полезный для двусторонних отношений". По его словам, ему удалось провести "откровенные переговоры" с властями с целью "устранить разногласия".
Изначально планировалось, что речь Эрдогана придут послушать 25 тысяч человек, но затем по соображениям безопасности массовое мероприятие отменили, оставив лишь тысячу гостей.
В Кельне, как и в других немецких городах, прошли манифестации противников политики Эрдогана, главным образом, курдов.