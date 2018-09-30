Мигранты с "Аквариуса" высадились на Мальте

58 мигрантов, спасённых экипажем судна «Аквариус» у берегов Ливии, в воскресенье доставлены на Мальту в порт Валетта. Люди почти неделю дожидались от мальтийских властей разрешения сойти на берег, куда их с «Аквариуса» доставил корабль ливийской береговой охраны.

Большинство мигрантов – выходцы из Ливии, среди них 17 женщин и 18 несовершеннолетних. У одной из семей была с собой собака. После прохождения медосмотра и необходимых административных процедур, эти люди будут распределены в четыре европейские страны, согласившиеся их принять – Францию, Германию, Испанию и Португалию.

Между тем судно «Аквариус» осталось в международных водах вблизи Мальты, поскольку ранее власти Панамы лишили его своего флага, заявив, что оно нарушает международное законодательство. Гуманитарные организации, которым принадлежит судно, утверждают, что такое решение было принято под давлением Италии. Они выразили надежду, что свой флаг судну предоставит другая страна. С начала года «Аквариус» принял на борт более 2000 человек, терпевших бедствие в Средиземном море.