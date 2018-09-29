17 человек пострадали в результате мощного тайфуна "Трами", который в субботу прошел над Окинавским островом на юго-западе японского архипелага.
"Трами" сносит все на своем пути
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"Трами" сносит все на своем пути
До 200 тысяч домов в префектуре Окинава остались без электричества: сила ветра тайфуна достигает 216 километров в час. 700 местных жителей пришлось эвакуировать.
Японские власти отменили без малого 400 внутренних рейсов, связывающих юг страны с остальными частями архипелага.
По данным синоптиков, в настоящее время "Трами" движется на северо-восток и в воскресенье, как ожидается, обрушится на остров Хонсю.