Помочь в восстановлении Сирии без каких-либо условий призвал с трибуны ООН глава российского МИДа. Выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи объединенных наций, Сергей Лавров заявил, что международному сообществу необходимо способствовать восстановлению разрушенной в ходе многолетней войны инфраструктуры Сирии, давая тем самым возможность сотням тысяч беженцев вернуться домой.
Лавров призвал ООН помочь восстановить Сирию
Лавров призвал ООН помочь восстановить Сирию
Коснулся он и общей ситуации на Ближнем Востоке: "На отсутствие прогресса в ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и сознании на Ближнем востоке зоны свободной от оружия массового уничтожения, наложился односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий в нарушение резолюции 2231. Это при том, что Иран полностью выполняет свои обязательства. Мы будет делать все, чтобы сохранить одобренную Советом безопасности сделку".
До сих пор США и ряд европейских стран, в частности Франция и Германия, увязывали оказание Сирии помощи со сменой режима.
Накануне Германия заявила, что выделит Верховному комиссариату ООН по делам беженцев 135 миллионов долларов, чтобы помочь Ливану и Иордании, принявшим большую часть покинувших свои дома сирийцев.