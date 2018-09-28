В Кремле не знают, Чепига ли Боширов

"Дело в том, что всё это требует всё-таки официальных данных. Нам невозможно и предельно трудно вести дискуссию на этот счёт со средствами массовой информации".

По словам Пескова, российские власти смогут компетентно комментировать обстоятельства дела Скрипалей только после того, как получат доступ к материалам следствия, в чем британская сторона им отказывает.

26 сентября британская организация Bellingcat выступила с утверждением, что настоящее имя Руслана Боширова, одного из двух подозреваемых по делу Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он уроженец деревни Березовка Амурской области и офицер Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Одна из жительниц деревни, общавшаяся с Чепигой более 20 лет назад, узнала его по изображениям и голосу Боширова. Но другая землячка Чепиги сказала, что видела его 10 лет назад и тогда он уже был почти лысый.

Дмитрий Песков не смог подтвердить на основании открытых источников информацию, что Анатолий Чепига был награждён званием героя России, как утверждалось в публикации Bellingcat. Однако Александр Боржко, бывший командир батальона курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, в котором в 1996-2001 гг. обучался Анатолий Чепига, подтвердил, что последний получил звезду героя в 2014 г. Но, по словам Боржко, Чепига – войсковой офицер и не может иметь отношения к агентурным операциям за рубежом.