Забастовка — подарок конкурентам

Около 40 тысяч пассажиров ирландского лоукостера Ryanair затронуты крупной забастовкой авиакомпании. По всей Европе отменены 250 рейсов — примерно каждый десятый полёт.

Сотрудники требуют, чтобы их контракты соответствовали национальным трудовым кодексам, и чтобы зарплата переводилась в банки их стран, а не только в ирландские, как сегодня:

«Бортпроводник в Ryanair — это раб в галстуке. Работай на них как раб, а если подумаешь жаловаться, то тебя просто уволят, вот и всё».

«В моём случае родителям пришлось помогать мне деньгами, иначе я просто бы не выжил. Тут выжить очень непросто».

И бортпроводники, и пилоты уже проводили несколько стачек летом.

Накануне Еврокомиссия фактически поддержала забастовщиков, заявив, что Ryanair обязана следовать европейским законам.

Брайан Картер, Euronews:

«В аэропорту Брюсселя отменены два десятка рейсов. Сотрудники авиакомпании пришли в футболках с надписями „Райанэйр должна измениться“. Однако учитывая ход переговоров в последние месяцы, в этом есть сильные сомнения. Правда, руководство компании и профсоюзы некоторых европейских стран достигли соглашения. Но разногласий остаётся много, и не исключено, что подобные акции повторятся в ближайшие месяцы».

Проблемами ирландской компании пользуются конкуренты. Британский лоукостер EasyJet объявил, что в этом году его прибыль может оказаться на 40% выше, чем в прошлом.