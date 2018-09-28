Около 40 тысяч пассажиров ирландского лоукостера Ryanair затронуты крупной забастовкой авиакомпании. По всей Европе отменены 250 рейсов — примерно каждый десятый полёт.
Забастовка — подарок конкурентам
Забастовка — подарок конкурентам
Сотрудники требуют, чтобы их контракты соответствовали национальным трудовым кодексам, и чтобы зарплата переводилась в банки их стран, а не только в ирландские, как сегодня:
«Бортпроводник в Ryanair — это раб в галстуке. Работай на них как раб, а если подумаешь жаловаться, то тебя просто уволят, вот и всё».
«В моём случае родителям пришлось помогать мне деньгами, иначе я просто бы не выжил. Тут выжить очень непросто».
И бортпроводники, и пилоты уже проводили несколько стачек летом.
Накануне Еврокомиссия фактически поддержала забастовщиков, заявив, что Ryanair обязана следовать европейским законам.
Брайан Картер, Euronews:
«В аэропорту Брюсселя отменены два десятка рейсов. Сотрудники авиакомпании пришли в футболках с надписями „Райанэйр должна измениться“. Однако учитывая ход переговоров в последние месяцы, в этом есть сильные сомнения. Правда, руководство компании и профсоюзы некоторых европейских стран достигли соглашения. Но разногласий остаётся много, и не исключено, что подобные акции повторятся в ближайшие месяцы».
Проблемами ирландской компании пользуются конкуренты. Британский лоукостер EasyJet объявил, что в этом году его прибыль может оказаться на 40% выше, чем в прошлом.