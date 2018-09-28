Дональд Трамп вновь поддержал Бретта Кавано в качестве кандидата на пост судьи Верховного суда США. Об этом сообщил в своей "Твиттере".
Дональд Трамп: "Я верю Бретту Кавано"
Дональд Трамп: "Я верю Бретту Кавано"
"Кавано показал Америке именно те качества, которые и побудили меня выдвинуть его кандидатуру. Его речь была честной и захватывающей. Стратегия демократов отвратительна, это полнейший фарс и попытка задержать, помешать, воспрепятствовать. Сенат должен проголосовать!", - заявил Трамп .
Бретт Кавано отверг обвинения в сексуальном насилии, которые против него выдвинула Кристин Блейзи Форд.
За последние несколько дней еще четыре женщины выступили с подобными обвинениями в адрес Кавано.
Элизабет Уоррен, сенатор-демократ, представляющая штат Массачусетс, заявила: "Мне оказана честь быть вместе с женщинами, которые полагают, что по каждому инциденту требуется провести расследование. А то, что республиканцы отказываются от проведения такого расследования, рассматриваю как оскорбление для каждой американки".
Голосование по утверждению кандидатуры Бретта Кавано в юридическом комитете Сената США состоится в пятницу.