"За" или "против". В предстоящее воскресенье, 30 сентября, в Македонии пройдет референдум по вопросу о переименовании страны в Северную Македонию. Всего одно слово - однако это возымеет колоссальные последствия на будущее бывшей югославской республики, поскольку откроет путь для ее вступления в НАТО и Евросоюз.
Македония готовится к референдуму: на кону вступление в НАТО и ЕС
Македония готовится к референдуму: на кону вступление в НАТО и ЕС
Действующий премьер-министр Македонии Зоран Заев является активным сторонником переименования страны. Об этом он заявил в своем специальном обращении к соотечественникам за два дня до решающего голосования.
Однако с его позицией согласны далеко не все. На этой неделе в Скопье прошли протесты - на улицы вышли противники референдума. Они призывают бойкотировать воскресное голосование, поскольку считают, что переименование страны в угоду политической конъюнктуре противоречит национальной идентичности и всей истории македонского народа.
"В отличие от политиков, мы выступаем от имени народа. Мы не позволим Зорану Заеву надругаться над конституцией страны и втоптать в грязь историю нашего народа. Поэтому мы призываем бойкотировать голосование", - заявила одна из протестующих.
Предыстория вопроса
Речь идет о давнем споре между между Афинами и Скопье касательно названия Македония. Греция считает, что ее северный сосед присвоил название исторической греческой области. В результате Афины просто заблокировали вступление Скопье в НАТО и ЕС. На протяжении четверти века стороны не могли достичь договоренности.
Однако летом года Афины и Скопье достигли соглашения и условились снять разногласия, но при условии, если бывшая югославская республика поменяет название.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием - Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.