В суд на Польшу. Помощь Египта. Развод по-британски

Некоторые называют их диссидентами Евросоюза. Варшава и Будапешт подвергаются взысканиям за нарушение брюссельской дисциплины в своих делах.

Обе столицы не хотят, чтобы эта дисциплина влияла на их внутриполитическое положение.

Но сейчас Брюссель поднял ставку, подав на Польшу в главный суд ЕС за её судебные реформы, которые, по его словам, нанесут «серьезный и непоправимый ущерб».

Раскол в рядах Евросоюза постоянно вызывает вопрос: «Как бороться с миграцией?”

Несмотря на то, что количество прибывающих значительно сократилось с кризисного 2015 года, это политическая головная боль всё не проходит. Государства-члены никак не договорятся о том, как принимать и распределять между собой беженцев. И это при росте антииммигрантских настроений в некоторых странах.

Итак, каков ответ? ЕС расширяет свои объятия и открывает диалог с Египтом, пытаясь найти лекарство, которое каждый согласится проглотить.

Мы привыкли видеть здесь, в Брюсселе, британского представителя на переговорах о выходе из ЕС Доминика Рааба. Но теперь лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин прибыл из-за Ла-Манша, чтобы сказать свое слово о “матери всех разводов».

Он встретился с брокером по «брекситу» Мишелем Барнье и сказал ему, что размежевание не должно нарушить торговлю через ирландскую границу.

Корбин подчёркнул, что он не участвовал в переговорах, а просто излагал взгляды лейбористов на возможность провала сделки. Ранее он сказал, что его партия проголосует против соглашения, основанного на предложениях Терезы Мэй. Это грозное предупреждение премьер-министру, чей план и так теряет равновесие на краю очень высокой скалы”.