Срочная новость

Срочная новость

мир

Судебный комитет Сената США одобрил назначение Бретта Кавано в Верховный суд

Сейчас воспроизводится:

Судебный комитет Сената США одобрил назначение Бретта Кавано в Верховный суд

Судебный комитет Сената США одобрил назначение Бретта Кавано в Верховный суд
Размер текста Aa Aa

За это решение проголосовали 11 членов комитета, против – 10.

Больше по теме