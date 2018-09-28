Эксперт: "Германии следует действовать, или ей перестанут верить"

Гость очередного выпуска программы Insiders, в котором идет речь о выходе Германии из угольной энергетики - профессор экономики Клаудия Кемферт из берлинской шклолы Hertie School of Governance.

Euronews: "Клаудиа Кемферт, спасибо за участие в программе. Немецкое правительство поручило специальной комиссии разработать план отказа от угольных электростанций. Одновременно в стране расширяется крупный угольный карьер. Насколько серьезны намерения властей отказаться от угля?"

Клаудиа Кемферт: "Судя по всему, у властей действительно серьезные намерения относительно отказа от угля, Германия стремится выполнить климатические задачи, поставленные на период 2020-2030 годов. Однако сталкивается с целым рядом препятствий и ограничений, одно из них - угольное лобби, которое чрезвычайно влиятельно. Руководство страны слишком долго оттягивало момент разработки конкретного плана поэтапного отказа от угля. Результат такой нерешительности мы и наблюдаем сегодня: у нас идет настоящая война вокруг угольной тематики".

Euronews: "Давайте поговорим об угольном лобби. Вы говорите, это - мощное объединение. Оно влияет и на политико, верно?"

Клаудиа Кемферт: "Да, представители лобби очень сильно связаны с политиками, влияют на них. История угольной промышленности в Германии вообще и на западе страны в частности - это многие десятилетия, за которые промышленники установили крепкие связи с социал-демократами. А также с профсоюзами: последние борются за сохранение каждого рабочего места".

Euronews: "Тогда как на деле рабочих мест в угольной промышленности в разы меньше, чем в секторе возобновляемых источников энергии? Верно?"

Клаудиа Кемферт: "Да, это так. Обслуживание угольных карьеров - это 20 тысяч человек. Сектор возобновляемых источников энергии - 400 тысяч мест".

Euronews: "Назначенная правительством комиссия, разрабатывающая план отказа от угля, должен называть дату закрытия угольных станций. Когда это случится?"

Клаудиа Кемферт: "Думаю, мы способны в ближайшее время закрыть угольные электростанции, если перейдем на производство электричества за счет возобновляемых источников. Нам нужно увеличить их долю в структуре энергообеспечения. Это первое. Второе: мы можем уже сегодня закрыть некоторые угольные электростанции по той простой причине, что производим электричество с избытком, больше, чем нам нужно. Оставшиеся станции следует поэтапно отключить до 2030 года, постепенно наращивая долю "зеленой" энергии. На это уйдет время".

Euronews: "Германия пообещала отказаться от ядерных АЭС к 2022 году, теперь она планирует отказаться и от угля. Параллельное выполнение этих задач реалистично? Разумно?"

Клаудиа Кемферт: "Это можно сделать, но не одномоментно. Следует решать задачи в порядке очередности. Так, в 2022 году мы откажемся от ядерной энергетики, потом следует вплотную заняться грамотным отключением угольных станций. Сегодня мы производим 40% электричества за счет угля, так вот, этот показатель нужно снизить к 2030 году. Это возможно при условии серьезного освоения возобновляемых источников энергии".

Euronews: "Давайте сравним Германию с другими европейскими странами по объемам добычи и потребления угля. Страна в этом плане не на высоте?"

Клаудиа Кемферт: "В структуре нашего энергообеспечения уголь играет очень важную роль. В особенности бурый уголь, который отвечает за большие объемы загрязняющих выбросов. По сравнению со многими европейскими странами присутствие угля у нас действительно очень велико. Нам необходимо добиться его сокращения, мы ведь, как и наши соседи, хотим успешного перехода к современной энергетической концепции, в которой лидируют "зеленые" источники энергии. Уголь никак в этот сценарий не вписывается. Нам, европейцам, нужно очень постараться, серьезно отнестись к проблеме".

Euronews: "Как случилось, что Германия, потребляя столько бурого угля, имеет репутацию очень "зеленой" страны, заботящейся о здоровье окружающей среды. Как ей удается поддерживать этот имидж?"

Клаудиа Кемферт: "Это большой вопрос и большой парадокс. По сути, немцы действительно искренне хотят отказаться от угля и перейти к использованию энергии из возобновляемых источников. Мы хотим соответствовать своей репутации "зеленой" страны. Нужно действовать, иначе нам скоро перестанут верить".