Желание британца остаться европейцем

Даниэль Кэссиди и Каролайн Тейлор - два живущих в Брюсселе британца. У Дэниеля мама, папа, дедушка, брат и сестра — вся родня проголосовала за выход страны из Евросоюза на референдуме 2016 года. Теперь до «брексита» осталось 6 месяцев.

Эта пара не знает, что будет дальше, и ищет возможность сохранить гражданство Евросоюза, остаться в большой европейской семье, и дальше пользоваться свободой передвижения. Из-за этого они не спят по ночам.

«Мы чувствуем тревогу, одиночество, стресс - всё это каждый день, - говорит Даниэль. Очень редко о нас вспоминает наше правительство, к нам напрямую мало обращаются институты ЕС».

На такое безразличное отношение властей сетуют многие из 1,3 миллиона британцев, осевших на «чужой» стороне Ла-Манша. У Каролайн здесь родился ребёнок. Ради него она и решила получить бельгийское гражданство:

«Меня подтолкнули к этому мысли о том, как после «брексита» мне предстоит пересекать границу по британскому паспорту, но сыном, который рождён бельгийцем, - говорит Каролайн. - И не одна отчаялась на это, многим пожертвовав. Нам приходится брать судьбу с собственные руки. Никто не решает за нас, что и как мы будем делать на практике, в конкретных ситуациях».

За то, чтобы не оформлять проездные документы, не облагаться новые пошлинами, не чувствовать себя второсортным лицом, - стоит заплатить, - считает Каролайн.

«На самом деле стать бельгийцем довольно дёшево — 250 евро. А за 1000 фунтов моего сына можно сделать британцем, и это очень выгодная сделка».

Кроме денег нужно иметь стаж проживания в Бельгии в несколько лет, знать один из её языков.

Сотрудник статистического бюро видит, что на такую сделку идёт всё больше британцев.

«Мы видим с 2015 года огромное увеличение числа британских граждан, претендующих на бельгийское гражданство, - говори Патрик Лусин. - В 2013 году таких было 130 человек. С тех пор эта цифра возрасла десятикратно. Как минимум 1300 британцев подали заявку на бельгийское гражданство».

Предполагается, что данные за 2018 году будут ещё выше, когда их опубликуют. И это ещё до начала реального разрыва отношений островной Британии с европейским континентом.