Второй день визита турецкого президента Реджепа Эрдогана в Германию начался со встречи с его немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером.
Эрдоган в Германии: день второй
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Эрдоган в Германии: день второй
Ещё накануне визита Штайнмайер заявлял, что Берлин и Анкара далеки от нормализации двусторонних отношений, но приезд Эрдогана может стать шагом в правильном направлении. Ради улучшения, по мнению немецкой стороны, Эрдоган должен обеспечить соблюдение прав человека, отказаться от давления на СМИ, органы юстиции и профсоюзы.
В течение всего визита ожидаются массовые манифестации многочисленной турецкой диаспоры: как в поддержку Эрдогана, так и против его политики.