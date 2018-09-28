Остров рохинджа

Беженцы рохинджа переедут на собственный остров. Власти Бангладеш отвели для них часть суши в дельте Ганга, в Бенгальском заливе. Там строят посёлок на сто тысяч человек, 1440 домов — и это пока, а возможно и больше. Сейчас строительство несколько замедлилось, но сроки остаются прежними: первые семьи должны заселиться в начале октября.