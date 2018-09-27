Темпы роста мировой торговли замедляются. Всемирная торговая организация понизила прогнозы: 3,9% в этом году вместо 4,4% и в следующем году — 3,7% вместо 4%. Для сравнения, в прошлом году рост составил 4,7%.
ВТО снижает прогнозы роста
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ВТО снижает прогнозы роста
В сообщении ВТО отмечается, что причиной пересмотра сценария стали возросшие риски в международной торговле. В первую очередь это связано с протекционистской политикой США; впрочем, как подчёркивают эксперты, последствия торговой войны между Вашингтоном и Пекином пока не так заметны.
Кроме того, опасения ВТО вызывает ужесточение монетарной политики. С начала этого года Федеральный резерв США уже трижды повышал учётную ставку, последний раз — в среду. Наблюдатели уверены, что ту же политику ФРС продолжит и в следующем году.