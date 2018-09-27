США: над Розенстайном сгустились тучи

В США над Родом Розенстайном, который курирует расследование о российском вмешательства в американские выборы, сгустились тучи.

Как сообщают американские СМИ президент Дональд Трамп планирует отправить в отставку замглавы Минюста после статьи в "Нью-Йорк таймс". Это издание утверждает, что в минувшем году Розенстайн якобы предлагал тайно записывать беседы Трампа в Белом доме, чтобы затем инициировать процедуру импичмента.

"Я разговаривал с ним. Он сказал, что никогда ничего подобного не предлагал. Он заверил, что относится ко мне очень уважительно, - заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. - Он часть моей администрации и я бы предпочел оставить его в команде, чтобы дать ему закончить начатое дело. Хотя вы все знаете мое отношение к расследованию о вмешательстве в выборы - это охота на ведьм".

Трамп неоднократно критиковал расследование, проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером касательно приписываемого России влияния на американские выборы 2016 года. Именно Розенстайн курирует действия следователей в рамках этого дела, которое заметно подорвало имидж Трампа.

Как отмечают наблюдатели, отставка Рода Розенстайна может последовать в ноябре - после выборов в сенат. Поскольку досрочное увольнение замглавы Минюста США может создать превратное мнение американской общественности о стремлении Трампа оказать давление на следствие в своих интересах.