Франция называет его Понтием Пилатом за черствое отношение к мигрантам, в ответ он обвиняет другие страны в отсылке преступников в лодках под видом беженцев.
Зачем Сальвини едет в Тунис?
Зачем Сальвини едет в Тунис?
В такой ситуации уровень напряженности в отношениях министра МВД Италии Маттео Сальвини и ряда европейских стран остается на высоком уровне.
Накануне Совет министров Италии единогласно одобрил пакет мер в области ужесточения правил в области миграции и безопасности, получивший в прессе название "декрет Сальвини"
Но Сальвини и его ультра-правая партия "Лига Севера" намереваются претворить в жизнь свое главное предвыборное обещание - пресечь поток мигрантов в страну.
Для этого министр отправляется в Тунис. Цель его поездки - переговоры по репатриации тех беженцев, у которых, по его мнению, нет оснований высаживаться в портах Италии. По словам Сальвини, Тунис - свободная и демократическая страна, где нет войны, голода или чумы"
Во главу угла итальянский министр ставит пресечение самого желания мигрантов покинуть родную страну. Для этого ему нужно добиться инвестиций Евросоюза в развитие таких уязвимых африканских стран как Ливия. По словам Сальвини, недостаточно заплатить только Турции для закрытия ее границ.
Тем самым итальянец сильно раздражает ряд стран ЕС, но и одновременно вызывает на себя критику закрытием портов для благотворительных спасательных судов.
В последнее время в Средиземноморье развязалась перепалка между Римом и соседними странами из-за нежелания принимать спасенных в море мигрантов.
Пример тому судно "Аквариус", которое на прошлой неделе было лишено панамской регистрации. Как уверяют наблюдатели, не без давления со стороны итальянского правительства.
Франция, Германия, Португалия и Испания, в конце концов, решили распределить между собой дрейфующих не первый месяц пятьдесят восемь мигрантов с судна. В чем Париж видит европейское решение проблемы.