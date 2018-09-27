Предвыборная лихорадка в Бразилии продолжается. На прошедших теледебатах левые кандидаты ополчились на представителя "Рабочей партии" Фернанду Аддада.
Теледебаты в Бразилии
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Теледебаты в Бразилии
На критику одного из кандидатов левоцентриста Марины Сильвы по поводу распределения бюджета страны при нынешнем президенте Мишеле Темере Аддад возразил, сказав, что его бы не избрали без поддержки оппозиции.
По данным последних опросов, в избирательной гонке лидирует Жаир Болсонару, на втором месте - Фернанду Аддад, заменивший на выборах отбывающего срок за коррупцию экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Если эти два кандидата выйдут во второй тур, то, согласно опросам, победу должен одержать Аддад.