Горячие точки: Бангладеш

Юг Бангладеш, город Текнаф. Год назад это место пустовало. Теперь здесь находится Унчипранг - лагерь для 23 тысяч беженцев рохинджа. В подобных поселениях - постоянных или временных - сегодня живут около миллиона представителей этой народности.

"Прошёл год с тех пор, как 720 000 мусульман-рохинджа были вынуждены бежать в Бангладеш, спасаясь от репрессий мьянманских военных. Мы вернулись сюда, чтобы узнать, как живется этим людям здесь - в одной из беднейших стран мира", - передаёт наш корреспондент Моника Пинна.

Прошлогодний исход рохинджа стал самым массовым за всю историю. Преследования со стороны военных, которым подверглись эти люди, в ООН называют геноцидом. Сколько людей погибло - точно не знает никто. Более 24 тысяч - говорится в докладе независимых исследователей.

Власти Мьянмы запрещают кому бы то ни было проводить расследования в штате Ракхайн, где проживает большинство представителей мусульманского меньшинства. Но самим изгнанникам есть, что рассказать.

"Я из деревни Тула Толи. Я видел, как солдаты убивали людей, бросали тела в озеро, насиловали женщин. Потому я и сбежал", - вспоминает этот беженец.

Здесь, в Бангладеш эти люди, наконец, могут спать спокойно. Они получили самую необходимую помощь. Но построенные наспех лагеря переполнены. Основная часть финансовых средств поступает сюда из европейских фондов. Евросоюз предупреждает мировое сообщество о том, что кризис ещё не миновал, и множество проблем предстоит решить.

"У беженцев есть доступ к воде, к жилью, к продовольствию. Тем не менее, им нужно учиться, им необходима защита, возможность зарабатывать. У них нет гражданства и какого-либо правового статуса в этой стране. То есть они не могут свободно перемещаться из поселения в поселение, не имеют права работать и получать образование", - сетует Даниэла Д`Урсо из организации "Гуманитарная помощь ЕС".

Прогуливаясь по территории лагеря, мы отчётливо видим, как много уже сделано, и какие трудности приходится преодолевать, чтобы справляться с кризисом. Самые серьёзные проблемы на данный момент связаны с водоснабжением и санитарными условиями. Их пытаются разрешить специалисты французской неправительственной организации Solidarités International.

"Вспышки болезней, эпидемий здесь не наблюдаются. Ситуация находится под контролем. Мы стараемся обеспечить надлежащие условия для защиты здоровья людей и окружающей среды. Сейчас мы работаем над укреплением инфраструктуры, над тем, чтобы она функционировала в среднесрочной перспективе, исходя из того, что этот лагерь - место не временного, а постоянного проживания беженцев", - говорит Реда Бендахман, представитель НПО.

"Мы хотим добиться справедливости. Ведь наш народ переживает геноцид. Власти Мьянмы должны признать нас гражданами, иначе мы не вернёмся. Мы не желаем оставаться в этих брезентовых палатках, но мы хотим признания", - поясняет беженец.

"Бангладеш и многие другие страны продолжают помогать беженцам рохинджа. Но решения проблемы в долгосрочной перспективе все ждут от правительства Мьянмы. А это уже политический вопрос", - заключает наш корреспондент.