Португальские таксисты прекратили забастовку против так называемого "закона Uber", регулирующего работу онлайн-сервисов пассажирских автоперевозок.
Таксисты уехали - закон остался
Таксисты уехали - закон остался
Больше недели тысячи водителей блокировали центральные улицы крупнейших городов страны - Лиссабона Порту и Фару. Некоторые оставались в своих автомобилях даже на ночь. Протестующие требовали отменить закон как нарушающий нормы и правила конкуренции. В частности, он предполагает выдачу специальных лицензий сотрудникам Uber, Cabify и Taxify.
Забастовка окончена, несмотря на то, что премьер-министр отказался вносить поправки в документ. Социалисты предложили доверить муниципалитетам решение ряда вопросов, связанных с сектором перевозок, в том числе распределение лицензий. Правда, это единственное, чего удалось добиться профсоюзам.