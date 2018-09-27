По следам полковника Чепиги

Появившуюся в британских СМИ информацию о том, что под именем подозреваемого в отравлении в Солсбери Руслана Боширова скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), проверили журналисты российского "Коммерсанта". Они наведались в село Берёзовка, где фото Руслана Боширова жители опознали как своего односельчанина Толю Чепигу и рассказали, что он действительно учился на Дальнем Востоке.

На полях Генассамблеи ООН глава британского МИДа Джереми Хант встретился со своим российским коллегой Сергем Лавроывым. "Это был честный обмен мнениями. Он был довольно жестким, поскольку неприемлемо чтобы Россия поручала агентам ГРУ применять химическое оружие на британской земле", - заявил Хант, имея в виду инцидент в Солсбери.

В российском МИДе информацию о Боширове-Чепиге назвали "вбросом с целью отвлечь внимание от главного вопроса".

Великобритания официально отказалась удовлетворить запросы российской генпрокуратры об оказании правовой помощи в расследовании дела об отравлении в Солсбери. С трибуны Генассамблеи ООН премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз обвинила Россию в "грубом нарушении международного права". Ранее она вновь заявила о имеющей место, по мнению Лондона, "причастности" Москвы к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь.

На заседании Совета безопасности ООН в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления британского премьера так:

"Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть стопроцентные доказательства. Но они их никому не предъявляют нарушают положения как минимум трёх, а то и четырёх конвенций. (...) Нам говорят: "Вы всё сами знаете, поэтому сознайтесь в том, что вы натворили, и обещайте, что больше так делать не будете". Но это же детский сад!"

Между тем ряд западных стран, в том числе Франция, разделяют официальную версию британских властей относительно инцидента в Солсбери. Так, на заседании Совета Безопасности ООН в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж "ожидает от Москвы принятия мер для пресечения угрозы применения нервно-паралитических веществ".