Госсекретарь США Майк Помпео призвал постоянных членов Совбеза ООН к полному выполнению резолюций в отношении КНДР для достижения денуклеаризации полуострова. Отказ Пхеньяна, отметил Помпео, привел бы к усилению изоляции и давления на эту страну.
Помпео призвал к выполнению резолюций в отношении КНДР
Помпео призвал к выполнению резолюций в отношении КНДР
В октябре глава внешнеполитического ведомства США посетит Северную Корею, чтобы, как сказал Помпео, встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и ускорить процесс денуклеаризации. В ходе визита Помпео также обсудит подготовку к новому саммиту между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
В июне этого года в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление: Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.