Срочная новость

Срочная новость

Бизнес

Помпео призвал к выполнению резолюций в отношении КНДР

Сейчас воспроизводится:

Помпео призвал к выполнению резолюций в отношении КНДР

Помпео призвал к выполнению резолюций в отношении КНДР
Размер текста Aa Aa

Госсекретарь США Майк Помпео призвал постоянных членов Совбеза ООН к полному выполнению резолюций в отношении КНДР для достижения денуклеаризации полуострова. Отказ Пхеньяна, отметил Помпео, привел бы к усилению изоляции и давления на эту страну.

В октябре глава внешнеполитического ведомства США посетит Северную Корею, чтобы, как сказал Помпео, встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и ускорить процесс денуклеаризации. В ходе визита Помпео также обсудит подготовку к новому саммиту между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

В июне этого года в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление: Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.