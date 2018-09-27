Кавано: клятвы и слезы в Сенате

Кандидат на пост судьи Верховного суда США Бретт Кавано под присягой отверг обвинения Кристин Блейзи Форд, заявившей о домогательствах с его стороны. Речь идет о событиях 36 летней давности: в то время 17 летний Кавано учился в старших классах.

Бретт Кавано, судья: "Сегодня я здесь, чтобы сказать правду. Я никогда не совершал каких-либо сексуальных домогательств: ни в старших классах, ни в колледже, нигде. Процесс утверждения моей кандидатуры превращается национальный позор. Ваши скоординированные и хорошо профинансированные усилия, предпринятые с тем, чтобы лишить меня доброго имени и уничтожить мою семью, не загонят меня в угол. Грязные угрозы расправы в адрес моей семьи не выведут меня из себя. Я могу потерпеть поражение в финальном голосовании. Но вы не заставите меня сдаться. Никогда".

Повествуя о событиях своей жизни летом 1982 года, когда произошло его предполагаемое нападение на Кристин Блейзи Форд, судья Кавано был крайне взволнован. Он еле сдерживал слезы, рассказывая о том, как его десятилетняя дочь сказала, что "хочет помолиться за Форд" и когда судья упомянул поддержку, оказанную ему со стороны женщин, с которыми он долгое время дружил. Кавано назвал ситуацию политизированной.

Кандидатуру Кавано предложил президент Дональд Трамп. Демократы опасаются, что, если Кавано станет судьей Верховного суда, баланс сил в суде изменится в пользу консерваторов.От исхода слушаний в Сенате зависит войдет ли Бретт Кавано в состав высшего судебного органа страны.